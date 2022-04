Pâques : chasse aux œufs dans un village alsacien

D'abord, chercher dans les moindres recoins du jardin, et enfin découvrir le fabuleux trésor en chocolat. C'est un double-plaisir dont profitent petits et grands, car plus on est nombreux, meilleure est la récolte. En Alsace, c'est le lièvre qui s'occupe de cacher les œufs. L'animal connaît tous les endroits où faire des nids. Mamie Claudette nous explique le fin mot de cette histoire particulière. Les petits cherchent les œufs du lièvre de Pâques, pendant que les grands s'amusent comme ils le peuvent. Les conscrits de l'année doivent ramasser les œufs le plus vite possible et sans les casser. Le gagnant sera le plus rapide à courir ou bien à remplir le panier. Le perdant, lui, a droit à un bon bain dans le lavoir. Une fois terminée, petits et grands se retrouvent, toujours un bon moment. Reste à rencontrer pour de vrai les animaux symboles de Pâques, avant de retourner très vite remplir les paniers avec les œufs en chocolat. Qui sait, le lièvre a peut-être fait plusieurs passages. TF1 | Reportage P. Vogel, J. Pasquier