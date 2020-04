Pâques : des monastères d'habitude pris d'assaut se retrouvent désespérément vides

Perché à 1 800 mètres d'altitude, le monastère Notre-Dame de La Salette, où règne un silence religieux, s'anime à l'occasion de Pâques. D'habitude, des centaines de pèlerins y viennent pour célébrer la semaine sainte. Cette fois, la basilique est déserte, les chambres et le réfectoire sont désespérément vides. Seuls les missionnaires et les sœurs sont là. Les prières se font en respectant les distances. Quant aux homélies des prêtres, elles sont désormais enregistrées et diffusées en cinq langues sur Internet.