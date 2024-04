Pâques : le bourdon sonne à Notre-Dame

Quelques secondes avant midi, pour les fidèles, la foule et les touristes assemblés, la voix de Notre-Dame a retenti. Un événement rare depuis l'incendie, les cloches ont sonné dans la tour sud. Un symbole de renaissance en ce jour qui, pour les catholiques, marque la résurrection du Christ. "C'est un signe aussi, parce que nous le célébrons sur le parvis de la cathédrale. Pour la dernière fois sans doute sur le parvis, puisque l'année prochaine, dans un an, nous serons à l'intérieur de la cathédrale", nous a confié Monseigneur Ribadeau Dumas, recteur de Notre-Dame de Paris. Et l'on pouvait voir que Notre-Dame, malgré les travaux, malgré ses blessures, a gardé son pouvoir d'attraction. "La reconstruction est très impressionnante", affirme une touriste. Les charpentiers se sont joints par la pensée à la cérémonie. On peut voir encore pendant quelques semaines leur ouvrage sur le toit. TF1 | Reportage M. Izard, Q. Danjou