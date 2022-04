Pâques : les chocolatiers plébiscités

Il ne reste plus que quelques jours pour acheter les chocolats de Pâques. Stéphanie a fait le choix de venir dans sa boulangerie habituelle. "Gage de qualité, commerce de proximité. Je trouve que j'ai tout intérêt à venir ici", nous dit-elle. Les clients ont toujours fait confiance aux petits artisans. Les récentes affaires autour d'une marque industrielle les ont plus que jamais encouragé à se tourner vers eux. "Ça a été fabriqué en principe de façon artisanale. Je préfère vraiment des produits fabriqués peut-être en moins grande quantité et pas de façon industrielle", confie une cliente. C'est la même chose dans cette chocolaterie à quelques kilomètres. Élie est un client fidèle de la boutique. Poisson, poule, lapin ou œuf traditionnel, il y a du choix. Mais les chocolats artisanaux sont plus chers que les industriels. Pour Anne-Marie, cela en vaut la peine. Elle est heureuse de gâter ses sept petits-enfants. Chaque année à Pâques, les Français consomment près de 15 000 tonnes de chocolats. TF1 | Reportage A. Lebranchu, A. Vieira