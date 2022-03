Pâques : les chocolats seront-ils plus chers ?

Les premiers œufs sont en vitrine. Dans cette chocolaterie familiale, on s'active à l'approche de Pâques. Mais cette année, l'entreprise doit faire face à la hausse de sa matière première. "On est sur une augmentation de 6%. Ça peut paraître peu à vue d'œil, mais pour nous, c'est énorme", se plaint Alexandre Denis, président du "Hotot Chocolaterie du Drakkar". La demande mondiale en cacao explose et l'offre ne suit pas. Le Covid a également ralenti le transport des marchandises et a compliqué l'approvisionnement des chocolatiers. "Par exemple, si on avait dû répercuter l'augmentation des prix qu'on a subi, ce petit œuf, qui est à 20,70 euros, sera vendu à 21,25 euros", explique Valérie Tréhout, vendeuse. Mais pas question d'augmenter les prix pour le moment. Pâques représente 20% du chiffre d'affaires. Il ne faut pas perdre des clients. Hausse du prix de beurre, de la farine, de l'électricité... les artisans subissent de nombreuses augmentations cette année. Dans une boulangerie de Bretteville-sur-Laize (Calvados), on a déjà augmenté le prix du pain et des pâtisseries de cinq à dix centimes, alors on ne touche pas à celui du chocolat. TF1 | Reportage A Vieira, X. Thoby