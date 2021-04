Pâques : les crécelles, une très vieille tradition dans les Hauts-de-France et le Grand Est

Lorsque le soleil se lève à Spicheren (Moselle), on les entend de loin grâce à des instruments en bois : les crécelles de Pâques. L'histoire raconte que les cloches sont parties à Rome. Les enfants font donc le tour du village pour annoncer l'heure. Jules et sa mère n'auraient loupé ce moment pour rien au monde. Si le bruit ne réveille pas les habitants, les jeunes donnent de la voix en patois mosellan. À Spicheren, les crécelles se transmettent de génération en génération. À sa fenêtre, Jean-François ne résiste pas à ressortir la sienne, comme un grand enfant. "C'est le grand-père de ma mère qui l'a fabriqué. Il était menuisier", confie-t-il. Sa crécelle a plus de 70 ans. Depuis, rien n'a changé, ni l'instrument ni la technique. La crécelle est munie d'une manivelle. En tournant cette moulinette, les lames de bois à l'intérieur percutent les crans et font du bruit. Les crécelleurs déambuleront trois fois par jour jusqu'au dimanche de Pâques.