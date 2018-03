Pâques, racontée par les archives de l'Institut national de l'audiovisuel

Pâques est une période très importante pour des millions des Français. Mais pour les enfants, c'est surtout la fête du chocolat. Nous vous emmenons pour une petite plongée dans les archives de l'Institut national de l'audiovisuel. En 1944, les œufs au chocolat étaient déjà incontournables. Dix ans plus tard, si tous les commerces fermaient à Pâques, seuls les chocolatiers restaient ouverts. Mais Pâques signifiait aussi vacances et des bouchons considérables se formaient sur les routes vers le Sud. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 30/03/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 30 mars 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.