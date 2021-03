Pâques sous cloche : les réactions aux annonces de Jean Castex

A Versailles (Yvelines), les commerces de bouche viennent tout juste de terminer la décoration de leur vitrine pour les fêtes de Pâques. Mais ce mercredi matin, avec l'annonce du prolongement des restrictions pour le week-end pascal, l'ambiance dans la ville est bien morose. Dans les seize départements soumis au troisième confinement comme les Yvelines, il n'y a pas de déplacement à plus de dix kilomètres de chez-soi et surtout pas de grands rassemblements familiaux. Mais après un an de crise sanitaire, tous n'ont pas envie de se plier à ces recommandations. "Ils ne peuvent pas entrer dans les lieux privés. Les citoyens français sont supposés être des adultes. Donc, ils n'ont pas besoin des recommandations", lance un passant. Pour la traditionnelle chasse aux œufs, les parents trouveront bien une solution. "Je pense qu'on va cacher les œufs dans l'appartement", propose une mère de famille. Les offices religieux sont, quant à eux, maintenus. Ceux-ci devront néanmoins se dérouler avant le couvre-feu et surtout dans le respect des jauges imposées.