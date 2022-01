Parade de l'Epiphanie : les rois mages défilent à Madrid

Comme un ange tombé du ciel, ce géant de lumière vient saluer les Madrilènes et ouvrir la voie au cortège le plus attendu de l'année en Espagne. Mais les trois rois ferment la marche. Alors il va falloir patienter un peu pour les voir, sous la pluie qui s'est invitée à la soirée. Mais pas de quoi éteindre la flamme dans les yeux des petits et des plus grands. Des chars, plus de 1 000 figurants et des centaines de policiers qui se prêtent aux jeux de cette nuit de fête. Il fallait bien cela pour réchauffer le cœur. L'année dernière, au plus fort de la pandémie, le défilé des rois mages avait été annulé. Cette fois, les planètes se sont de nouveau alignées pour permettre leurs vœux. Soudain, ils apparaissent dans la nuit : Melchior, Gaspard et Balthazar. Les héros de cette chevauchée et leur attelage chargé de cadeaux. Un feu d'artifice pour prolonger la nuit, mais il est bientôt l'heure d'aller au lit. À l'aube, les petits Espagnols ont enfin déballé tous leurs cadeaux. TF1 | Reportage J. Garrel, L. Caboche