Parade sur la Seine : le test olympique du parcours des bateaux

Sous le pont des arts se dessine un avant-goût de la cérémonie d'ouverture des JO. Une cinquantaine de bateaux testent pour la première fois les six kilomètres du parcours, entre le pont d'Austerlitz et la tour Eiffel. Parisiens et touristes sont venus admirer ce premier aperçu d'un spectacle hors normes. Le cortège passera devant les plus beaux monuments de Paris, de Notre-Dame à l'Hôtel de ville, en passant par le Grand Palais. Mais on est loin d'une balade touristique habituelle pour ce bateau-mouche. Nous avons pu monter à bord et constater avec son capitaine que nous avons affaire à une parade millimétrée. Chaque embarcation doit respecter une distance de 100 mètres maximum. Les caméras du monde entier sont venues assister à ce premier test. Les organisateurs se montrent confiants. Cette cérémonie historique devrait se dérouler sous les yeux de 326.000 spectateurs, et plus d'un milliard de personnes à travers le monde. TF1 | Reportage J. Roux, B. Sisco, S. Iorgulescu