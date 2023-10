Paralympiques : des jeux plus accessibles

Le but de cette journée est de donner envie, l'envie de faire du sport aux personnes handicapées et surtout donner envie à tous de s'intéresser aux Jeux Paralympiques 2024. Une centaine d'athlètes sont en démonstration dans Paris, dont certains sont sélectionnés pour l'an prochain. C'est le cas de Nantenin Keïta, malvoyante, médaillée d'or en 2016. Pour elle, cette compétition, c'est aussi un tremplin pour faire avancer l'inclusion. C’est un enjeu politique donc, d'où la visite d'Emmanuel Macron ce dimanche matin. L'accessibilité, ce sera le maître-mot et notamment pour les tarifs, bien plus abordables que pour les jeux classiques. Dès ce lundi à dix heures, vous pourrez prendre vos places sur le site Paris 2024. À partir de quinze euros le billet, 80% seront à moins de 50 euros. Quant à la cérémonie d'ouverture sur les Champs-Élysées, le billet est à 700 euros maximum contre 2 700 pour les Jeux Olympiques. Et cette fois, il n'y aura pas de tirage au sort, les premiers arrivés seront les premiers servis. TF1 | Reportage F. Agnès, C. Abel, B. Rey