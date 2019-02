Parapsy : la voyance fait de plus en plus d'adeptes

Chaque année, le salon de la voyance "Parapsy" à Paris attire beaucoup de monde. Environ 10 millions de nos concitoyens consulteraient régulièrement un voyant. Les gens y vont pour se rassurer et connaître leurs avenirs. Lors des consultations, les interrogations portent sur l'amour, le travail et la finance. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 14/02/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 14 février 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.