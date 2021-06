Parc Astérix : comment se passe la réouverture ?

Ils attendaient ce moment depuis sept mois : Astérix et Obélix sont enfin réunis avec leurs plus fervents admirateurs. Dès 9h ce mercredi, les premiers amateurs de sensations fortes se sont rués sur des attractions qui leur avaient beaucoup manqué. "Être le premier pour l'ouverture, c'est parfait !", raconte un visiteur. Mais les attractions ont également manqué à toute l'équipe. "Ça fait du bien de reprendre le rythme, on est à fond", confient-ils. Pour les plus téméraires, rendez-vous sur OsIris, la plus célèbre montagne russe du Parc Astérix. C'est ici que l'on entend les premiers cris d'un lieu qui reprend vie. Dans des conditions idéales, habituellement, il faut attendre plus d'une heure pour faire un tour. Ce matin, seules quelques minutes ont suffi. "Ça fait un an et demi qu'on est à la fac, on est content de profiter un peu", s'écrie une aventurière. Au retour sur terre, avoir eu la tête à l'envers n'a toujours pas découragé les étudiants. Rassurez-vous des attractions moins fortes sont également ouvertes. L'idéal pour profiter du soleil.