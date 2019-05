Décor gaulois, Obélix et sa grosse bedaine, Panoramix et bien évidemment Astérix, tout y est pour être plongé dans le monde des Gaulois. Le Parc Astérix est dédié aux enfants, mais les adultes y trouvent également leur compte. Ces derniers se ruent pour être les premiers à monter sur la montagne russe. Même en cuisine, le visiteurs peuvent déguster le fameux sanglier burger et boire un peu de potion magique. Le Parc Astérix fête ses 30 ans et espère battre son record de visiteurs. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 20/05/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 20 mai 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.