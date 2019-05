Le parc Bagatelle, une histoire de famille

Le parc d'attractions Bagatelle a été fondé en 1955. Depuis 64 ans, il a ses habitués qui s'y croisent souvent. Dans ce parc de 26 hectares, les visiteurs passent surtout de beaux moments en famille. Jeune ou plus âgé, chacun y trouve son bonheur et l'ambiance est toujours au rendez-vous. En 2018, plus de 320 000 personnes l'ont visité. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 22/05/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 22 mai 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.