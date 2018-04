Parc de Boutiguéry : son labyrinthe d'azalées fait le grand bonheur des visiteurs

A Gouesnach, dans le Finistère, Virginie Blanchet de la Sablière a décidé de suivre les pas de son père en ayant repris il y a sept ans le parc floral de Boutiguéry. Ce lieu est une invitation à voyager dans les multiples couleurs et l'aspect très décoratif des fleurs, notamment les azalées. Avec son superbe parc de vingt hectares, le domaine de Boutiguéry compte un labyrinthe d'azalées vieux de cinquante ans. Une collection qui ne cesse d'enchanter chaque année les visiteurs, notamment les amoureux. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 26/04/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 26 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.