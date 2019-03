Parcours nocturne en forêt, une expérience à la fois ténébreuse et mystérieuse

Les parcours nocturnes, qui sont des loisirs d'été, se pratiquent également en hiver. A Font-Romeu, dans les Pyrénées-Orientales, des parcs aventure en proposent. Une expérience ténébreuse et mystérieuse qui plonge les vacanciers dans l'obscurité. Pour certains d'entre eux trouvent, cette activité offre plus de suspense que lorsqu'elle est pratiquée en plein jour. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 08/03/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 8 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.