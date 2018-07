Parcoursup : 17 000 étudiants en attente d'affectation à l'unversité

Alors que le mois d'août approche à grands pas, 17 000 jeunes sont encore sans affectation à l'université, contre 65 000 en juillet 2017. Selon la ministre Frédérique Vidal, Parcoursup restera ouverte pendant tout l'été pour que chacun puisse trouver une place qui lui convient dans une formation pour la rentrée universitaire. Par ailleurs, parmi les 593 000 étudiants qui connaissent déjà leur cursus, 20% n'ont pas obtenu la filière qu'ils avaient choisie. Un fait qui énervent certains, d'autant plus que les facultés sont incitées à accepter 10% d'élèves en plus de leur faculté. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 30/07/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 30 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.