Parcoursup dans la dernière ligne droite

Dernière ligne droite pour faire ses choix d'orientation. Les élèves de terminale ont jusqu'à jeudi minuit pour valider leur candidature aux différentes écoles. Thelma Magré souhaite entrer en classe préparatoire. Aussi, elle a mis toutes les chances de son côté et a fait 18 choix sur 20 vœux. Ce mercredi, elle finit ses lettres de motivation et essaie en vain depuis la matinée d'intégrer ses notes sur le site de Parcoursup. Pour toute la famille, la journée sera compliquée. Hormis la date butoir, elle stresse notamment sur un éventuel bug du site au moment de soumettre les dossiers. Du côté d'Alexandre Michon, il ne s'inquiète pas de ces probables incidents. En effet, il a déjà pris de l'avance et a déjà validé tous ses vœux. Le jeune homme a fait seulement deux choix pour préparer une école d'ingénieurs, malgré le souhait de sa mère d'au moins en choisir trois. Selon lui, il ne sera vraiment serein que quand il recevra des propositions. Il faudra attendre le 27 mai pour les premiers résultats. Malgré le troisième confinement, le calendrier d'orientation reste identique.