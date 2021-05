Parcoursup : les écoles d'infirmiers parmi les formations plébiscitées

Dans moins de trois ans, les élèves de première année à l'Institut de formation de Gonesse seront infirmiers. Pour la plupart, c'est une vocation renforcée par le Covid. "J'ai voulu être infirmière depuis que j'ai sept ans. Je ne me voyais faire rien d'autre depuis des années. C'était une évidence" ; "Mon premier stage, je l'ai fait en pneumologie. Ça s'est super bien passé. Les patients ont été adorables et reconnaissants", témoignent certains. Cette année, les instituts de soins infirmiers enregistrent 12% de candidatures supplémentaires. Une hausse qui s'explique aussi par l'abandon des concours d'entrée. Dans cette école en région parisienne, le directeur va devoir ouvrir de nouvelles places à l'avenir. "La région va augmenter nos capacités de cinq étudiants. On va passer de 85 à 90 en 2022", explique Christophe Démocrite. Près d'un étudiant sur dix sur Parcoursup a demandé cette formation. L'objectif est de créer 6 300 places supplémentaires dans l'Hexagone.