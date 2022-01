Parcoursup : les lycéens font leur choix

Noémie s'y prépare depuis des semaines. Cette année, Parcoursup lui propose près de 20 000 formations. Le choix débute ce jeudi matin. Elle est un peu stressée par la procédure comme le sont huit lycéens sur dix d'après un sondage. "Forcément un petit peu angoissée parce qu'entre le lycée et les parents qui nous en parlent un peu tout le temps, forcément ça nous mets un peu la pression", lance-t-elle. Cette pression monte encore d'un cran ce matin. Il n'y a pourtant pas besoin de se précipiter. A la rédaction de l'Étudiant, média spécialisé, on veut rassurer les lycéens. La carte détaille la formation dans chaque région. Les candidats peuvent formuler jusqu'à dix vœux et 20 sous-voeux Il faut avoir confiance en Parcoursup dont le lancement en 2017 avait été chaotique. En effet, 65 000 jeunes se sont retrouvés sans affectations et avaient dû trouver seuls leur orientation. En 2021, c'était mieux. Sur 635 000 lycéens ayant formulé des vœux, 590 000 avaient reçu une proposition, soit 93%. Les élèves ont jusqu'au 29 mars pour arrêter leur choix, jusqu'au 7 avril pour finaliser leur dossier, puis réponses des établissements au plus tard le 15 juillet. TF1 | Reportage D. Piereschi, C. Buisine