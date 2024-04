Parcs à chiens : ces espaces "sans laisse" font un tabac

Sweety est heureux. Ce jeune berger malinois et son maître vivent au centre de Metz (Moselle). Et dans ce parc spécialement clôturé, il est en totale liberté. Dans cet espace sans laisse, les chiens sont libres à condition de rester sous la surveillance de leur maître. L'objectif est aussi de rassurer les promeneurs. Un succès qui a poussé la ville de Metz à multiplier ces parcs. Il y en a sept aujourd'hui entre le centre-ville et les quartiers périphériques, avec des aménagements spécifiques et 2 000 mètres carrés minimum. Sans oublier de rappeler aux propriétaires les règles et les amendes qui encadrent la possession d'un chien en ville.