Parcs d'attractions : incompréhension face au calendrier de réouverture

Il fait un temps à ne pas ouvrir une attraction dans les Vosges ce jeudi matin. Pourtant, Patrice Fleurent, patron de Fraispertuis-City à Jeanménil, espère bien pouvoir redémarrer le plus rapidement possible, mais pas selon les conditions évoquées pour l'instant au 19 mai. Le parc familial sur le thème du Far West ne propose que des attractions, 35 au total. Elles pourraient redémarrer le 9 juin, mais sans la restauration à l'intérieur. Un échéancier qui ne permet pas au parc d'équilibrer ses comptes, surtout avec 130 000 visiteurs en 2020 contre 280 000 auparavant. "L'année dernière, les banques avaient suspendu les échéances bancaires. Ce qu'ils n'ont pas fait en 2021", explique Patrice Fleurent. Les travaux d'entretien continuent malgré tout en espérant rouvrir fin juin au plus tard. Mais d'ici là, il faudra régler la question des jauges d'accueil et surtout d'un éventuel pass sanitaire. Sans oublier que le parc emploie plus de 350 saisonniers, pour la plupart des étudiants, qui ne seront pas vaccinés cet été. Depuis 55 ans que le parc existe au cœur des Vosges, il a résisté à toutes les tempêtes, mais à condition de pouvoir ouvrir au public.