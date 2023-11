Pare-brise fissuré : qui va payer ? Le 13H à vos côtés

Les dégâts créés par un ballon de foot sur un pare-brise peuvent être considérables. Ce qui est important dans ce genre de cas, c'est d'arriver à identifier l'auteur du tir. Ensuite, il y a deux cas de figure, soit le joueur qui a tiré accidentellement sur la voiture évolue dans une association sportive, alors là, il possède une licence sportive qui inclut une garantie responsabilité civile. Mais si ce n'est pas le cas, grâce à l'assurance multirisque habitation, on bénéficie de la garantie responsabilité civile d'une manière générale. Dans le cas de Catherine, si le joueur est mineur, c'est l'assurance multirisque de ses parents qui interviendra et prendra en charge ses dégâts. Concrètement, Catherine doit donc faire un constat à l'amiable comme on le fait quand on a un petit incident avec sa voiture. On transmet ce constat à l'assurance auto avec les circonstances de l'accident et l'identité du responsable puisqu'il s'est dénoncé. Ensuite, les assurances se mettent un peu d'accord entre elles. Mais logiquement, pour Catherine, d'un point de vue juridique, il n'y a rien à payer, vu que l'auteur a été identifié. T. Coiffier