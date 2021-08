Parenthèse ensoleillée sur la Côte d'Albâtre

Belle surprise ce mercredi matin pour ces vacanciers venus d'Isère. Le soleil est au rendez-vous, une météo parfaite pour démarrer la journée en douceur. L'eau n'est qu'à 18 °C, mais en Normandie, tout n'est que question de volonté. "La température de l'eau n'est pas très différente de la température à l'extérieur, alors, c'est facile d'y rentrer", lance un baigneur. Ici, la météo est clémente et ça donne des idées de balade. Peu importe la couleur du ciel, les plages de la Côte d'Albâtre offrent toujours un paysage impressionnant. "Avec et sans nuages, on redécouvre deux fois les paysages. C'est grandiose et c'est lumineux quand il y a le soleil", confie un spectateur. Cette parenthèse ensoleillée fait également le bonheur des habitants. John est pêcheur. Il est sorti tôt dans la matinée pour profiter de la marée haute. Et apparemment, il a pu avoir quelques araignées de mer et quelques poissons bien frais. "C'est un petit peu compliqué en ce moment avec la météo, mais aujourd'hui, on a voulu en profiter", explique-t-il.