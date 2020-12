Parfum : le flacon avant l'ivresse

Flacon d'exception, objet d'art, verrerie au savoir-faire ancestrale... les écrins de verre des plus grands parfums français ont tant à nous dire. À l'exemple de L'Eau de Cologne Impériale de chez Guerlain, créée pour l'Impératrice Eugénie lors de son mariage avec Napoléon III. Dans cette maison aux 200 ans d'histoire, patrimoine et tradition se mêlent à l'innovation. Le parfum est le cadeau le plus offert à Noël. La beauté du flacon et son originalité sont souvent déclencheurs d'achat coup de cœur. Et dans un temple de la parfumerie, il y en a pour tous les goûts : les sportifs, les romantiques, les joueurs, les esthètes et les fétichistes. Un flacon en verre fabriqué dans le pays renferme par exemple le parfum Good Girl de Carolina Herrera. Pour le créer, deux ans d'études ont été nécessaires. Né en 1948, le flacon en cristal Lalique, L'Air du Temps, de chez Nina Ricci, se vend même dans les salles de vente. Si l'on dit du parfum qu'il est le premier accessoire invisible, il représente pour toutes les grandes maisons, un précieux objet qui se chouchoute.