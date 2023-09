Pari tenu à La Réole, plus beau marché de France

Le maire de La Réole (Gironde) nous avait promis de dominer une de ses plus grandes peurs, son vertige. Il l'a fait, à plus de 4 000 mètres d'altitude, avec un petit message politique à l'arrivée : "Comme on dit souvent que les élus politiques ne tiennent pas leurs paroles et leurs promesses, voilà, moi, je la tiens !". Une promesse faite devant les caméras le 29 juin dernier. Certains habitants sont au rendez-vous pour soutenir leur maire. Au-delà du pari, gagner le plus beau marché a des conséquences concrètes pour les commerçants. Une commerçante nous raconte : "Je pense qu'on est à peu près à dix, 15% de plus. On le voit au niveau du chiffre d'affaires, on le voit au niveau de la fréquentation". Des nouveaux clients venus de tout le département, et aussi des touristes, curieux de voir l'ambiance du marché. Avis aux prochains candidats ! Une victoire peut chambouler votre quotidien et faire apparaître de nouvelles têtes sur votre marché préféré. TF1 | Reportage Y. Chambon, R. Dyebic, C. Devaux