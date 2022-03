Paris 2024 : comment obtenir ses billets ?

Les Jeux olympiques de Paris, c'est dans deux ans, trois mois et 26 jours, mais les Parisiens, les Français, et même les étrangers vivant à Paris y pensent déjà. "Je crois qu'il y a les arts martiaux au Grand Palais et je voudrais bien voir ça. Donc c'est plus le lieu qui va compter que la discipline en elle-même", témoigne ce Parisien. D'autres veulent néanmoins réellement assister à leurs compétitions préférées. Pour se procurer des billets, il faudra tout d'abord s'inscrire sur une liste dès la fin de cette année. Ensuite, un tirage au sort déterminera les créneaux durant lesquels on pourra faire son choix. En février 2023, les packs seront mis en vente, puis en mai, on pourra acheter des billets à l'unité. A priori, nul besoin de casser sa tirelire pour participer à la fête. Au total, dix millions de billets seront disponibles, dont près de la moitié à moins de 50 euros. Un million coûteront même moins de 24 euros. Pour les Jeux paralympiques, la vente débutera à l'automne 2023 avec un prix d'entrée fixé à quinze euros. TF1 | Reportage J.P. Feret, M. Derre, A. Conil