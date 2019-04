Paris : les auto-écoles protestent contre la réforme du permis

Face à la future réforme du permis, les auto-écoles ont décidé de se rassembler pour manifester leur colère. A Paris, près d'une dizaine d'auto-écoles se sont mobilisées pour une opération escargot sur le périph. Celles-ci accusent la réforme de favoriser les plateformes de permis en ligne, leurs principaux concurrents, et craignent une "uberisation" de leur métier. Quel est l'objectif de cette future réforme du permis ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 01/04/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 1er avril 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.