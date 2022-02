Paris-Clermont : le train de la galère

En principe, il faut trois heures et demie pour relier en Train Express Régional Clermont-Ferrand à Paris, soit autant de temps qu’en voiture. Mais les habitués de cette ligne connaissent évidemment par cœur sa réputation. Si les incidents ne sont pas forcément plus nombreux qu’ailleurs, la ligne vieillissante affiche des retards qui sont souvent conséquents et font les gros titres des journaux. Une mésaventure qu’a connue Ludovic dimanche dernier. Pour relier Paris à Clermont, son train a mis près de huit heures pour finalement arriver à trois heures du matin lundi. Alors sur les réseaux sociaux, certains voyageurs sont montés en première ligne pour tenter de se faire entendre. Depuis 2015, un collectif de 850 personnes cherche par tous les moyens à faire réagir État et SNCF. Alors, Clermont-Paris, il y a ceux qui préfèrent en parler avec ironie, comme l’humoriste Fabrice Éboué. Mais d’autres, élus de tout bord, ne rigolent plus vraiment d’une situation devenue un fardeau. Pour améliorer et développer son réseau partout dans le pays, la SNCF, elle, vient d’annoncer qu’il faudrait dix milliards d’euros d’investissement pour parvenir à doubler le nombre de trajets par le rail à l’horizon 2030. TF1 | Reportage G. Frixon, C. Olive