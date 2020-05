Paris-Grenoble en train, des voyageurs qui ont des "motifs impérieux"

La France entame son premier jour de déconfinement. À la gare de Lyon, des mesures sanitaires draconiennes ont été mises en place dans l'établissement et dans les trains. Tout au long du trajet Paris - Grenoble, les routes et les villages sont quasi déserts. Même constat une fois à destination. Toutes les activités à Grenoble sont au ralenti et le déconfinement progressif prend tout son sens. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 11/05/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1.