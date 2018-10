Paris : l'album de Johnny Hallyday en écoute gratuite devant la gare Saint-Lazare

Ce 19 octobre 2018, inconditionnels ou simples curieux peuvent écouter gratuitement l'album posthume de Johnny Hallyday jusqu'au 21 octobre devant la gare Saint-Lazare, à Paris. Des dizaines de casques sont disponibles depuis minuit. Fans ou pas, il est difficile de ne pas s'arrêter pour écouter. Certains y restent même des heures et commencent à retenir les paroles des nouvelles chansons de Johnny. D'ailleurs, la performance de ce dernier est envoûtante. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 19/10/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 19 octobre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.