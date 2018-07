Paris : l'ambiance monte à quelques heures du match France-Belgique

Ce mardi 10 juillet 2018 à 20 heures, les Bleus affronteront les Diables Rouges en demi-finale, à Saint-Pétersbourg. A quelques heures de la rencontre, les Parisiens se mobilisent pour soutenir leur équipe. De nombreux commerçants sont déjà en bleu blanc rouge. Un écran géant est également installé dans la capitale pour diffuser le match. Hélène Grégoire, journaliste TF1, nous en dit plus. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 10/07/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 10 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.