Paris : la canicule n'a pas découragé les touristes

Une température de près de 42°C est attendue dans la capitale ce 25 juillet 2019. Une chaleur qui a surpris les touristes, mais qui n'a pas freiné leur enthousiasme. En effet, certains veulent toujours visiter la tour Eiffel en patientant dans la file d'attente sous les fortes chaleurs. Tandis que d'autres ont préféré ajusté leur programme en se rendant dans les musées pour se retrouver davantage à l'ombre. Quant à certains touristes, ils ont décidé de se préserver pour la journée en faisant le moins d'activités possibles et en buvant abondamment.