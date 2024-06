Paris… made in China !

C'est parti pour le jeu des sept erreurs ! Regardez ces immeubles en pierre de taille inspirés de ceux de la capitale française, ces toits en ardoise, ce parc parisien typique, et cette tour Eiffel. On s'y croirait. Mais quand on prend de la hauteur, terminé. Ce Paris miniature se trouve au cœur d'une ville chinoise de douze millions d'habitants. Ce mini-Paris chinois attire quelques touristes étrangers. "Vous n'avez pas besoin d'aller à Paris. On a Paris à la maison ! Ici, c'est Paris à la maison", lance gaiement un Canadien, répétant l'argument commercial des Chinois. Qu'en est-il dans les appartements ? Ici, pas de cheminée, pas de moulure au plafond. Mais ce couple de retraités profite d'une vue directe sur la tour Eiffel depuis la chambre. Malgré cela, ils vont bientôt déménager. Ce faux Paris a les mêmes avantages et les mêmes inconvénients que le vrai. Quant à la réplique de notre tour Eiffel avec 100 mètres de hauteur, elle est trois fois moins grande que l'originale, et on ne peut pas la visiter. Ici, le Champ-de-Mars est un champ en friche. TF1 | Reportage P. Galaccio, M. Merle