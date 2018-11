Paris : le marché de Noël s'installe dans le Jardin des Tuileries

Habituellement, le marché de Noël de Paris s'installe sur l'avenue des Champs-Élysées. Mais pour cette saison 2018, il va se dérouler au Jardin des Tuileries. Le marché plonge les visiteurs dans une ambiance conviviale le jour et féérique la nuit. Plus de dix millions de personnes y sont attendues d'ici début janvier 2019. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 28/11/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 28 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.