Paris : Où trouver du foie gras frais ?

A Paris, les clients sont à la recherche de foie gras frais. Beaucoup risque d'être déçu, la seule sorte de foie gras disponible est celui qui est fait maison et qui est mi-cuit. Le prix n'est pas donné et la quantité est moindre. Les artisans boucher sont en pénurie et ont bien peur de ne pas satisfaire tous leurs consommateurs. Toutefois pour ceux qui veulent à tout prix du foie gras frais, il reste le foie gras de l'Europe de l'Est, la France en a importé plus de 220 tonnes.