Paris : un conducteur a vidé son bus pour donner la place à un handicapé

Dans le pays, le handicap fait encore peur. Dans le 17ème arrondissement de Paris, une personne en situation de handicap a souhaité monter dans un bus. Mais personne n'a voulu se pousser pour lui donner la place. Ce qui a été inacceptable pour le chauffeur. Ce dernier a alors décidé de faire descendre ses passagers pour embarquer la personne handicapée et celle qui l'a accompagnée. Cette histoire s'est déroulée au moment où le gouvernement désire accorder plus de droits aux personnes en situation de handicap.