Paris : un gymnase proche de l'Élysée occupé par des sans-abri

Des sans-abri occupent un gymnase à quelques mètres de l'Élysée depuis mercredi dernier. L'objectif est de rappeler la promesse du président français Emmanuel Macron selon laquelle plus personne ne dormirait dans la rue avant la fin de l'année. Ils bénéficient du soutien inattendu de la mairie de Paris.