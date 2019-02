Paris, ville de l'amour et du romantisme

En ce jour de la Saint-Valentin, de nombreux couples se sont donnés rendez-vous à Paris. Connue comme étant la capitale de l'amour, celle-ci plonge les amoureux dans une ambiance romantique et exceptionnelle. Au musée du Cristal Baccarat, ces derniers sont invités à partager un dîner presque "hors du temps". D'autres préfèrent passer de bons moments sur les bateaux-mouches, au fil de l'eau. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 14/02/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 14 février 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.