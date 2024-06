Parking, recharge... quand mon jardin me rapporte

Depuis un mois, Cathy Andrieu partage sa borne électrique de rechargement avec d'autres automobilistes. Impossible pour Jordan Mahé de recharger sa voiture chez lui. Il utilise cette application pour trouver les bornes des particuliers à proximité. Cathy revend son électricité quasiment deux fois plus chère qu'elle ne la paie. Dans le jardin de Bertrand Douaud, c'est ce grand espace pour le stationnement qui est partagé. Ce Nantais habite à cinq minutes de l'aéroport. À cinq euros la nuit par voiture, il est aussi gagnant. Cette famille part onze jours en Martinique. En plus d'être rassuré de laisser sa voiture, le stationnement est bien moins cher qu'à l'aéroport. Un grand plus, car pour ce prix, Bertrand les dépose lui-même aux terminales. Ce service permet de partir en vacances en confiant sa voiture en toute sérénité à un particulier. TF1 | Reportage M. Monnier, S. Guerche