Parkings : opération séduction

Des couleurs vives, des formes géométriques, le décor est plutôt inattendu. Nous ne sommes pas vraiment dans un loft, mais bien dans un parking. Des voitures, mais plus seulement, c'est toute la nouveauté. Sur le toit, des serres potagères pour y faire pousser des légumes. Exit aussi les anciennes signalétiques avec les seuls numéros d'étages. Désormais, on s'oriente en couleurs grâce à ces formes géométriques. Inventer le parking de demain et le rendre plus attractif, cet atrium en bois a été imaginé pour faciliter la circulation de l'air en créant un espace de découverte. Et visiblement, l'audace et la créativité semblent payées. Côté pratique : consignes à bagage, dépôts de colis, parkings à vélos et bornes de recharge. Des panneaux photovoltaïques ont même été installés sur les toits. Des lieux et des thématiques. La statue de Gutenberg a permis d'imaginer un parking en rapport avec l'imprimerie. Aux visiteurs de trouver le point d'interrogation. Les travaux auront coûté neuf millions d'euros. Métamorphose réussie ou cache-misère ? À chacun son opinion. TF1 | Reportage P. Vogel, L. Claudepierre