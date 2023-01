Parkings publics : pourquoi sont-ils plus chers ?

Il faut parfois tourner longtemps pour trouver un parking. Ces places vont coûter plus cher également en 2023. A Lille (Nord), la mairie l'a annoncé : "A partir d'avril, le stationnement en voirie augmentera d'un euro pour deux heures et jusqu'à douze euros pour quatre heures". Pour la ville, l'explication est surtout écologique. Il faut moins de voitures dans le centre-ville. "On souhaite également que stationner en surface coûte un peu plus cher que d'aller en parking en ouvrage", explique Jacques Richir, adjoint au maire. A Rennes (Ille-et-Vilaine), c'est le même objectif mais avec une autre méthode. Ce sont les abonnements des parkings souterrains qui coûtent plus chers depuis le début de l'année : plus cinq euros en moyenne pour une carte hebdomadaire et plus dix euros par mois pour les non-résidents. "Ce n'est pas juste pour les gens qui travaillent tous les jours. Ça fait une sacrée différence à la fin de l'année", déplore un automobiliste. La métropole assume ce choix et invite les automobilistes à se garer gratuitement à l'entrée de la ville dans les parkings relais. TF1 | Reportage K. Gaignoux, M. Fiat, K. Moreau