Parkings supprimés, commerçants inquiets

C'est le poumon de la ville, la place Jean-Jaurès et ses commerces. Les Romanais peuvent pour le moment se garer juste devant les boutiques, mais une grande partie de ces 485 places de parking va être remplacée par des arbres. En plus d'embellir le centre-ville, le projet vise à lutter contre les îlots de chaleur et à protéger l'environnement. En tout, 300 arbres recouvriront la place. Près de cent commerçants se sont regroupés en collectif. Ils ne s'opposent pas à la végétalisation, mais tiennent à ce que de nouvelles places de parking soient créées pour la survie de leurs activités. Pour la mairie, les usagers pourront se reporter sur des places déjà existantes à moins de cinq minutes de là. À 500 kilomètres de là, à Colmar (Alsace), les travaux sont en cours pour végétaliser l'une des plus belles places de la ville, où se trouve la collégiale. Si les habitants se réjouissent de ce changement, certains commerçants sont inquiets. Mais à Colmar, les boutiquiers gardent espoir, car un nouveau parking de 700 places a été construit pour compenser les emplacements perdus. TF1 | Reportage N. Hadj-Bouziane, S. Thizy, P. Vogel