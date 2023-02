Parlez-nous d'amour !

La Saint-Valentin, le jour idéal pour flâner dans les rues, main dans la main, avec sa moitié. Peut-être est-ce tout simplement ça l’amour. En un mot, l’amour, ça représente quoi pour vous ? Nous vous avons posé la question dans les rues de Montpellier. Ils ont tout simplement désigné leur moitié. Règle numéro 1 : ne jamais contredire l’autre. Et règle numéro 2 : la liberté. "C’est la base de tout. Il faut être libre dans la vie, même si on est en couple. Ce n’est pas simple, mais en même temps c'est ce qu’il faut faire", explique une femme. Indispensable donc pour regarder ensemble dans la même direction. Ce couple en tandem prend l’expression au pied de la lettre. "Là, c’est sûr qu’en tandem, vous n’avez pas le choix. On est obligé d’ajuster, de communiquer, soit de s’arrêter pour recommuniquer, pour redémarrer, sinon ça ne marche pas", explique la compagne. C’est comme dans la vie : composer avec les défauts de l’autre. Après 50 ans de mariage, ces deux retraités en savent quelque chose : "Accepter beaucoup de choses, les caractères différents qu’on essaie de compléter, de ne pas s’acharner dessus". Voilà peut-être le secret pour une belle histoire qui dure. TF1 | Reportage A. Cazabonne, J.V. Molinier