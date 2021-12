Paroles de retraités : ils racontent leurs fins de mois difficiles

Au moment de faire le marché, c'est à chaque fois le même constat. "Tout augmente : les fruits, les légumes et les loyers", se plaint un retraité. En moyenne, les prix ont davantage augmenté que les retraites de base et les complémentaires. Résultat : pour beaucoup, le pouvoir d'achat diminue. "Nos retraites sont basses par rapport à la vie actuelle" ; "J'ai une petite retraite" ; "Le coût de la vie a énormément augmenté. Et nous avons notre pension qui ne bouge pas depuis des années". Geneviève ne fait pas exception. Avec à peine 1 100 euros de retraite par mois, cette ancienne gardienne d'immeuble compte chaque euro dépensé. "Je débranche Internet. Et je ne rallume qu'au moment des informations", explique-t-elle. Électricité, assurance, mutuelle, ses dépenses mensuelles ne s'arrêtent plus de grimper. Pour elle, la retraite ne suit pas. Comme de nombreux retraités, elle aimerait aujourd'hui voir sa retraite augmenter pour compenser la hausse des prix. TF1 | Reportage V. David, J. Gardet