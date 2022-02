Parrainage des candidats à la présidentielle : dans cette commune, ce sont les habitants qui ont tranché

À Guémené-Sur-Scorff (Morbihan), les bulletins sont de sortie et les isoloirs sont prêts. Ce vendredi après-midi, les habitants sont appelés aux urnes, mais le maire y tient, c’est n’est pas un scrutin. "Ce n’est pas un vote. Un vote, il y a un procès-verbal, il y a une officialisation. Non, ce n'est pas cela. C’est une consultation comme on peut en faire à différents niveaux dans la commune", avoue René Le Moullec, le maire de la commune. À droite, à gauche ou d’autres bords politiques, quel candidat le maire va-t-il parrainer ? Ici, ce sont les habitants qui choisissent. L’objectif est de mobiliser les électeurs et les inclure dans la vie politique. Alexis, 20 ans, va voter pour la première fois aux élections présidentielles. Il est séduit par l’initiative du maire. Dans le bourg, cette pré-élection fait du bruit et les avis divergent. Le dépouillement se fera ce soir. Le maire aura ensuite deux semaines pour déposer son parrainage à temps. TF1 | Reportage P. Géli, M. Pirckher