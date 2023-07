Partage, convivialité… l’âme des jardins ouvriers

Les jardins ouvriers s’étalent sur plusieurs hectares. Chaque lopin de terre est cultivé par son locataire. Il y a ici un esprit, une ambiance, une atmosphère ; certains diront même une âme. Chaque jardinier a toujours un bon conseil. Par exemple : éviter les pesticides sur les plants de tomates. Ici, les gens se parlent. Chaque rencontre est un cadeau, quelquefois inattendue. Les jardins familiaux, tels qu’on les connaît aujourd’hui, ont été créés à Hazebrouck par la volonté d’un homme : l’abbé Jules-Auguste Lemire. Il était prêtre, maire et député. En 1898, il organise la distribution des lopins de terre pour chaque famille. Dans sa maison devenue musée, on découvre son bureau resté intact et ses livres. Les jardins ouvriers connaissent une nouvelle jeunesse. L’envie d’un retour à la terre, le besoin de cultiver ses propres légumes et aussi de mettre une dose de solidarité et de convivialité dans une ville qui en manque. Comme le dit un dicton : "Si tu veux être heureux toute ta vie, plante un jardin". Reportage S. Hembert, T. Chartier, T. Joire