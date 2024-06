Partie de campagne : Léon Deffontaines invité du WE 13H de TF1

Léon Deffontaines vient d’une famille d’artisans et d’agriculteurs. Un gage de crédibilité selon lui, car son projet est centré sur la question sociale. Dans cette campagne, il n’a jamais perdu une occasion de se démarquer de LFI, notamment sur la question palestinienne. Mais à regarder de plus près son programme, certaines ressemblances sont troublantes. Certes, il plaide pour le développement du nucléaire, mais il est le seul à gauche. Toutefois, comme Manon Aubry, il veut s’affranchir de certaines règles européennes : mettre fin au pacte budgétaire, annuler la dette liée au Covid, etc. Et il refuse lui aussi tout élargissement de l’Europe à l’Ukraine. S’il est élu, il a prévu de siéger dans le même groupe que LFI au Parlement. Est-ce à dire que leurs désaccords de campagne ne sont en réalité qu’une façade ? En quoi sa candidature est-elle différente des autres partis à gauche ? Comment se défend-il contre Jordan Bardella, le chef du RN qu’il a décrit comme son principal adversaire dans cette campagne ? Autant de questions auxquelles Léon Deffontaines, tête de liste PCF-Gauche unie aux élections européennes, nous apporte des réponses ce samedi.