Partie de pêche en famille à Saint-Martin

Pour sortir en mer à cinq heures du matin, Gary Page n'est plus tout seul depuis quelques années. Désormais, ses enfants l'accompagnent à la pêche. Marie se lève aux aurores pour ce moment. Le soleil se lève tout doucement sur son île de Saint-Martin, à 250 kilomètres au nord de la Guadeloupe. Son père lui a tout appris. A 21 ans, elle est la seule Saint-Martinoise à maîtriser les rudiments de la pêche. Sur son bateau, pas de filet. Ligne à la main ou à la canne, tout est traditionnel. Le bateau doit rester en mouvement pour être sûr d'attraper des poissons capables d'atteindre la vitesse de 90 km/h. Dans la famille Page, la pêche est même devenue un concours. Forcément avec ses 60 ans d'expérience, Gary gagne à tous les coups et conserve ses petits secrets pour appâter le poisson que ses enfants ignorent. Ce matin-là, ils ont fait une bonne pêche avec près de 200 kilogrammes de poissons. En rentrant au port, les dauphins s'amusent avec le bateau. Ce spectacle, Marie ne peut plus s'en passer. Elle a terminé ses études et espère un jour prendre la relève de son père. TF1 | Reportage C. Abel, N. Clerc